حملة نظافة موسعة لإزالة الحشائش وتقليم الأشجار بالداخلة

صرح أيمن محمد حسين رئيس حي الزهور والجناين بمركز الداخلة، اليوم الأحد، بقيام حملة نظافة موسعة حول مدرسة موط الثانوية التجارية بمدينة موط، وشملت أعمال الحملة إزالة الاتربة والإشغالات والمخلفات وقص وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والنباتات العشوائية بجوار العمارات السكنية المحيطة بالمنطقة، وذلك باستخدام معدات مركز الداخلة.



بمشاركة رؤساء الأحياء بمدينة موط، وقسمي تحسين البيئة والنظافة بالمركز، تحت إشراف صبري نصر مساعد رئيس المركز، وعبدالمنعم نصر نائب ثان المركز.



وأكد الأستاذ كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، أن أعمال النظافة وتحسين البيئة مستمرة لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات وقص وتقليم الأشجار لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.