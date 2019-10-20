"تشريعية البرلمان" توافق عل سماع أقوال النائب محمد الحناوى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على الإذن بسماع أقوال النائب محمد هانى الحناوى، فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8042 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ ضده من المواطن محمد صابر عبد الجابر، والتي يتهمه فيها بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون و750 ألف جنيه.



ويأتى قرار اللجنة التشريعية بناء على طلب مقدم من النائب الحناوى، يطلب فيه الأذن بسماع أقواله، حتى يتمكن من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير وتقديم شواهده.