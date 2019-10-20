تشريعية البرلمان تشكل لجنة لدراسة مشروع قانون بشأن الحجز الإدارى

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تشكيل لجنة صغرة لدراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.



وتضم اللجنة المستشار محمد بسيونى رئيسا، وعضوية النائب جمال الشريف، والنائبة سوزي ناشد، والنائب عبدالمنعم العليمي، والنائب خالد حنفي، والنائب كمال أحمد، والنائبة عفيفي كامل، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد أبوزيد.