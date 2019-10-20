برلمانى: النظام الدولى وقف عاجزًا أمام القضية الفلسطينية

شارك النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة الإدارة المحلية، مع الوفد البرلماني المصري المشارك فى أعمال الجمعية العامة لاتحاد البرلمان الدولى فى نسخته الــ141، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والنائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة رانيا علوانى، ومحمود رشاد موسى.



وكشف النائب حسن عمر حسنين أن الوفد المصرى شارك بقوة فى كل قرارات البرلماني الدولى، حيث إن الدكتور على عبدالعال، عضو فى اللجنة التنفيذية وممثل الدول العربية فى البرلمان الدولى، وكانت له مداخلات وكلمات قوية فى الجلسات العامة.



وقال البرلمانى إنه شارك فى اجتماع لجنة شئون الأمم المتحدة، وتحدث فيه عن دور النظام الدولى، وإنه يقف عاجزا أحيانا فى تنفيذ بعض قراراته، والتى تكون غير ملزمة لبعض الجهات، مثلما يحدث فى القضية الفلسطينية.



وأضاف حسن عمر حسنين أنه شارك ممثلاً لمصر فى اجتماعات لجنة التغييرات المناخية، وطالب فيها بتكاتف دور البرلمانات والمساهمة فى سن التشريعات، وكذا مراقبة الحكومة فى تنفيذ ما يصدر من تشريعات للحد من مخاطر الكوارث الناتجة عن التغييرات المناخية.



ولفت النائب إلى أنه شارك أيضا بمنتدى شباب البرلمانيين الدوليين، كونه أصغر أعضاء مجلس النواب المصري سنا، وتحدث فيه عن أهمية دور الشباب داخل البرلمانات، وقدرتهم على المساعدة فى سن التشريعات ومواكبة التطورات السياسية.