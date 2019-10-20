حلا شيحة تنشر صور بناتها: "وحشتوني" (صور)

شاركت الفنان حلا شيحة، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة لبناتها.



وعلقت حلا شيحة على الصور: "بحبكوا ووحشتوني أوي".



يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة الدرامية مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان وشارك في بطولته ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهني، حسام داغر، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، محمود حجازي، محمد سليمان، تامر ضيائي، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وإنتاج شركة سينرجي.

