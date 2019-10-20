حريق ضخم في مصفاة للنفط بإيران (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق في مصفاة مدينة عبادان الواقعة جنوب غرب إيران.



واندلع الحريق في مصفاة عبادان لأسباب غير معروفة، إضافة إلى محاولة فرق الإطفاء لإخماد الحرائق لمنع التلوث، ووصول الحرائق إلى وحدات أخرى داخل المصفاة، حيث اندلع الحريق بالبداية في الوحدة الـ 55 من مصفاة عبادان، وتم احتواء الحريق في غضون 5 دقائق، لكنه اندلع في وحدات أخرى.



وتعد شركة مصفاة عبادان لتكرير النفط أكبر مصفاة نفط في البلاد، بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًّا.

