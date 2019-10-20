الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

تقارير ومتابعات

المرصد السوري يرصد انتهاكات العدوان التركي بالصوت والصورة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:38 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
طباعة
تسيطر تركيا على مساحة توازي ربع مساحة سوريا.. والفصائل الموالية لأنقرة" تواصل انتهاكاتها وخرقها للاتفاق الأمريكي- التركي.. و449 قتيلا حصيلة ضحايا "قسد" والنظام والقوات التركية والفصائل الموالية لها.. وسرقة المواطنين وطلب فدية..هكذا رصد المرصد السورى انتهاكات قوات اردوغان فى سشمال سوريا.

رغم اعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن وقف لإطلاق النار في شمال سوريا بالاتفاق مع تركيا، على أن يكون لمدة 120 ساعة لحين انسحاب وحدات حماية الشعب من المناطق الحدودية، لا يزال الوضع مشتعلا في ظل استمرار الاشتباكات والقصف على مدينة "رأس العين"، في اليوم العاشر من عملية "نبع السلام".

لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور في ريف مدينة رأس العين الشرقي وريف بلدة الدرباسية، في هجوم متواصل من قبل الأخيرة منذ ساعات الصباح الأولى، بعد إزالة تركيا الجدار الفاصل مقابل قرية الشكرية شرق رأس العين ودخول المجموعات الموالية لها عبرها.

ويقول رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، إنه تم دخول عشرات العناصر من الفصائل الموالية لتركيا إلى قرية الشكرية الواقعة على الحدود مباشرة عبر الأراضي التركية برفقة 5 دبابات، وسيطروا على قرى الشكرية وحجي حسو وجان تمر، وسط تحليق لطائرات في سماء المنطقة.

وأكد في تصريحات خاصة للدستور، أن عدد النازحين تجاوز 300 ألف مدني نزحوا من بلداتهم ومدنهم وقراهم، حيث تتواصل حركة نزوح المدنيين من مناطقهم في تل أبيض ورأس العين والدرباسية وعين العرب وعين عيسى ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودي مع تركيا، ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجاوز عدد النازحين 300 ألف مدني نحو عمق المنطقة، وسط أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المنطقة من التصاعد الكبير في أعداد النازحين ووجهتهم.
وأشار عبد الرحمن إلى سقوط 86 شهيدا مدنيا ضحية للقذائف العشوائية والقصف والمعارك التي تشنها تركيا على شمال سوريا.

وكشف أن الفصائل الموالية لـ"أنقرة" لم تكتف بمنع قافلة الهلال الأحمر الكردي ومنظمة إنسانية أمريكية من دخول مدينة رأس العين (سري كانييه)، بل عمدت إلى إغلاق الطريق من خلفهم، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القافلة عالقة على الطريق الواصل بين قرية السفح ومدينة رأس العين بعد قطع طريق العودة أمامهم في قرية السفح من قبل الفصائل، فهي الآن -أي القافلة- لا تستطيع التقدم نحو "رأس العين" ولا العودة.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر "المرصد السوري"، فإن جزء من القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر الكردي ومنظمة إنسانية أمريكية عادت إلى تل تمر، بينما لا تزال بقية القافلة تنتظر على أمل دخولها رأس العين لإخلاء المصابين، فيما تشهد المدينة استمرار القصف بشكل متقطع من قبل الفصائل على مواقع "قسد".

على مدار 9 أيام، رصد "المرصد السوري" تقدم القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف في إجمالي مساحة تقدر بـ2419 كلم2، أي ما يعادل ربع مساحة لبنان، تتمثل في: مدينة تل أبيض وبلدة سلوك ومزرعة الحمادي وأبو قبر ومزرعة المسيحي وحميدة والمهيدة والدادات واليابسة والمشرفة وتل فندر وبئر عاشق والتروازية ولزكة وحويران والواسطة والغجير وشوكان والخالدية والعريضة والنبهان وأم الجرن وغزيل والحاوي وطبابين والصواوين وجاموس فليو والزيدي والدروبية وعين العروس وتل عنتر والبديع وجاسم العلي في محور تل أبيض، بالإضافة إلى بلدة مبروكة وقرى الكنطري ووضحة وتويجل وعلوك وكشتو وأقصاص وتل خنزير والعزيزية والبالوجة وأبو الصون وحويش الناصر والنعيم والصالحية والليبية وتل البنات وكاجو والمدائن وناح في محور رأس العين، بالإضافة إلى 17 قرية ومنطقة ضمن المنطقة الواقعة بين بلدة تل تمر ومدينة رأس العين، والمنطقة الواقعة بين ريف تل أبيض وبلدة عين عيسى، في حين أن القصف لا يزال متواصلا على "رأس العين" بالرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وارتفع تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية عصر الأربعاء إلى 239، فيما وثق "المرصد السوري" مقتل 5 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين جراء استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور شمال غرب منبج وشرق بلدة عين عيسى في مواقع انتشار قوات النظام. كما ارتفع تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لـ”أنقرة” وقتلى الخلايا الموالية لتركيا خلال استهدافات واشتباكات مع “قسد” خلال الفترة ذاتها إلى 196 من بينهم 21 من خلايا موالية لـ”أنقرة” قتلوا في اشتباكات مع “قسد”، بالإضافة إلى مقتل 9 جنود أتراك حتى الآن خلال الاشتباكات والاستهدافات، وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود التركية السورية، كما أن تعداد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وعمدت القوات التركية على سرقة المواشي بقرى تل أبيض، لتعيد للأذهان ممارسات الفصائل أثناء عملية السيطرة على "عفرين" وسرقة ممتلكات الأهالي، وعمدت إلى اختطاف مواطنة مسنة وزوجها وطفل بقرية "جاعدة"، وطلب الخاطفون فدية مالية قدرها 10 مليون ليرة سورية، كما سبق للفصائل أن عمدت إلى تصفية 5 أشخاص من عائلة مسنة في المنطقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لحبس طالب داخل مدرسة في الغربية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تأجيل الحكم فى قضية "شهيد الشهامة"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

20 مليون سيدة استفادت بخدمات تنظيم الأسرة خلال 2018- 2019

منذ يوم

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أشهر في وجهه "المطواة".. شهود واقعة "شهيد الشهامة" يكشفون التفاصيل

أيام زمان

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

"إندبندنت": غزو أردوغان لسوريا للتغطية على اضطرابات داخلية تزلزل أركان حكمه

بالأرقام.. وزير المالية يعلن أولويات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة

الصحة: صرف 1.5 مليون واقي ذكري و142 ألف كبسولة تحت الجلد لخفض المواليد

الأمن يفرق وقفة تطالب بإعدام راجح أمام محكمة شبين

منوعات

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كينيا تدشن المرحلة الثانية من مشروع سكك حديدة

افتتاح لعبة مونوبلي بالحجم الحقيقي في هونج كونج تقدم جوائز في الحياة الواقعية

"الحلم الإفريقى" تُكرم العالم فاروق الباز بعد إطلاق اسمه على كويكب

كشكول

"حجازي" يتفقد العملية التعليمية بالمدرسة الرسمية الدولية في مدينة نصر

أهالي العنابره بكفر الشيخ لـ"التعليم": معندناش مدارس وعيالنا اتبهدلوا

الجامعة المصرية الصينية تحتفل باستقبال دفعة جديدة

بالصور ... انطلاق مؤتمر "تحديات سوق العمل الهندسي" بالأهرام الكندية

إسلام سياسي

من يتحمل مسئولية عودة الدواعش من جديد؟

الإخوان يدعمون العدوان التركي على سوريا بـ450 مليون دولار بحساب في أحد بنوك جنوب إفريقيا

اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدينة الجامعية بالأزهر

مقتل مسلح واعتقال 9 من طالبان وداعش في عمليات للقوات الأفغانية


زيت وسكر

إعدام 4290 طن أغذية فاسدة بحملات على جميع المحافظات

“الإسكان”: بيع 20 محلاً تجاريًا وصيدلية بـ 6 أكتوبر

بالأرقام.. نتائج برنامج تنظيم الأسرة في المحافظات

5925 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

"رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية السبت

"يوم أن قتلوا الغناء يعود" من جديد لمسرح الطليعة

"السمسمية" علي طاولة الأعلى للثقافة الأحد

صفحتنا ع الفيس بوك