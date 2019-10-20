"مستقبل وطن" يتحدى أمية السيدات ببورسعيد ضمن "أنتِ عظيمة"

افتتح حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أول فصل لمحو الأمية للكبار، بمقر أمانة الحزب بحي الشرق، بواقع 100 سيدة، وذلك في إطار مبادرة "أنت عظيمة" للقضاء على الأمية، جاء ذلك بناء على تعليمات عادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد، وذلك ضمن خطة الحزب للتنمية المستدامة؛ المستهدف أن تقضي على الأمية في مصر عام 2030، وأن تصل نسبتها للصفر.



قالت شيماء بهير أمينة المرأة بقسم شرق، إنه تم افتتاح الفصل، وبموجب بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وأمانة الحزب، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من افتتاح 4 فصول آخرين نطاق القسم وأحياء المحافظة، تستهدف محو الأمية للمرأة وتساهم المبادرة، في منح المتسربين من التعليم فرصة للحاق بركب التعليم، وتقليل نسبة الأمية.



وفي سياق متصل صرح عادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد: بأنه تم الاتفاق على كافة بنود البروتوكول التي تساهم في محو الأمية، وإقرار بأن تعليم الكبار واجب وطني ومسئولية قومية، ولدي قيادات الحزب رغبة حقيقية في مواجهة الجهل والأمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



وأكد "اللمعي" بأن الهدف من تلك المبادرة الوصول بالمستهدفين إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنهم من إفادة أنفسهم ومجتمعهم عن طريق المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وتعليم الكبار البرامج التعليمية التي تصمم لتتناسب مع احتياجاتهم، مشيرا إلى أن التعليم يؤثر في تنمية المجتمع، وأن محو الأمية ودعم المشروعات الصغيرة يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.