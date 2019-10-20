التصريح بدفن شخص لقى مصرعه بطلق ناري في بدر

صرحت نيابة الشروق وبدر، الأحد، بدفن جثة شخص لقى مصرعه بطلقات نارية في مدينة بدر، بعد الانتهاء من تشريحها.



كان فريق من النيابة العامة انتقل لمعاينة موقع مقتل شخص وإصابة نجله بإصابات بالغة بمدينة بدر، لبيان أسباب الحادث.



كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بدر، يفيد بمقتل شخص وإصابة نجله على أيدي 3 أشخاص، يرتدون نقاب ويستقلون "توك توك".



جار تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

