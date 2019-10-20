وزير التعليم العالي يستقبل سفير العراق بالقاهرة

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس السبت الدكتور أحمد نايف السفير العراقى بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى بين البلدين، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.



فى بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، مشيرا إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات.



كما أكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العراقيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.



ومن جانبه وجه السفير العراقى الشكر لوزارة التعليم العالى لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مؤكدا حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر فى ظل العلاقات المتميزة التى تجمع بين الشعبين.

شهد اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.