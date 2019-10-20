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مواعيد مباريات اليوم
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:31 م
الدستورطباعة
يستعرض الدستور مواعيد مباريات، اليوم الأحد 20-10-2019، على المستويين المحلي والعالمي، ويأتي أبرزها في الحصول على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وغيرها من المباريات العالمية.
الدورى الإنجليزى
مانشستر يونايتد Vs ليفربول 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2
الدورى الإسبانى
ديبورتيفو آلافيس Vs سيلتا فيجو 12:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3
ريال سوسيداد Vs ريال بيتيس 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3
إسبانيول Vs فياريال 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيك بلباو Vs بلد الوليد 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3
إشبيلية Vs ليفانتى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الإيطالى
ساسولو Vs إنتر ميلان 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 4
أودينيزى Vs تورينو 3:00
سامبدوريا Vs روما 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4
كاليارى Vs سبال 3:00
بارما Vs جنوى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4
ميلان Vs ليتشى 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4
الدورى الألمانى
كولن Vs بادربورن 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5
هوفنهايم Vs شالكة 6:30 على قناة beIN SPORT HD 5
الدورى الفرنسى
بوردو Vs سانت إيتيان 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6
موناكو Vs رين 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مارسيليا Vs ستراسبورج 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6
الدورى السعودى
أبها Vs الفيحاء 5:25 على قناة KSA SPORT
الفيصلى Vs الحزم 7:00 على قناة KSA SPORT
الدورى الإنجليزى
مانشستر يونايتد Vs ليفربول 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2
الدورى الإسبانى
ديبورتيفو آلافيس Vs سيلتا فيجو 12:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3
ريال سوسيداد Vs ريال بيتيس 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3
إسبانيول Vs فياريال 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيك بلباو Vs بلد الوليد 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3
إشبيلية Vs ليفانتى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الإيطالى
ساسولو Vs إنتر ميلان 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 4
أودينيزى Vs تورينو 3:00
سامبدوريا Vs روما 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4
كاليارى Vs سبال 3:00
بارما Vs جنوى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4
ميلان Vs ليتشى 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4
الدورى الألمانى
كولن Vs بادربورن 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5
هوفنهايم Vs شالكة 6:30 على قناة beIN SPORT HD 5
الدورى الفرنسى
بوردو Vs سانت إيتيان 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6
موناكو Vs رين 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مارسيليا Vs ستراسبورج 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6
الدورى السعودى
أبها Vs الفيحاء 5:25 على قناة KSA SPORT
الفيصلى Vs الحزم 7:00 على قناة KSA SPORT