يستعرض الدستور مواعيد مباريات، اليوم الأحد 20-10-2019، على المستويين المحلي والعالمي، ويأتي أبرزها في الحصول على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وغيرها من المباريات العالمية.



الدورى الإنجليزى



مانشستر يونايتد Vs ليفربول 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2



الدورى الإسبانى



ديبورتيفو آلافيس Vs سيلتا فيجو 12:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3



ريال سوسيداد Vs ريال بيتيس 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3



إسبانيول Vs فياريال 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3



أتلتيك بلباو Vs بلد الوليد 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3



إشبيلية Vs ليفانتى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3



الدورى الإيطالى



ساسولو Vs إنتر ميلان 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 4



أودينيزى Vs تورينو 3:00



سامبدوريا Vs روما 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4



كاليارى Vs سبال 3:00



بارما Vs جنوى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4



ميلان Vs ليتشى 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4



الدورى الألمانى



كولن Vs بادربورن 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5



هوفنهايم Vs شالكة 6:30 على قناة beIN SPORT HD 5



الدورى الفرنسى



بوردو Vs سانت إيتيان 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6



موناكو Vs رين 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6



مارسيليا Vs ستراسبورج 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6



الدورى السعودى



أبها Vs الفيحاء 5:25 على قناة KSA SPORT



الفيصلى Vs الحزم 7:00 على قناة KSA SPORT