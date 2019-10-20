متظاهرون يطالبون بتشكيل لجنة للتحقيق فى أحداث العنف بهونج كونج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية، عن تظاهر المئات من أهالي مدينة هونج كونج في الشوارع، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف التي جرت في هونج كونج خلال الآونة الأخيرة.



وشهدت التظاهرات، هتافات ورفع المتظاهرون اللافتات الرافضة للعنف والمطالبة بإجراء التحقيقات في الأحداث التي وقعت مؤخرا على خلفية خروج فئات مختلفة من أبناء المدينة لرفض مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين والمطالبة بمزيد من الديمقراطية في البلاد.







