«صغار على الإدمان».. أدوات مدرسية غير مطابقة للمواصفات تؤذي الطلاب

أنهت طفلة «هدير أحمد»، 32 عامًا، محاسبة، مرحلة التعليم قبل المدرسي، بعدما قضت عامين في مرحلة الحضانة، وبدأت الأم تستعد لتلك المرحلة استعدادًا خاصًا، وأرادت التقديم في أحد المدارس الحكومية بمنطقة أطلس في مدينة 15 مايو التي تقطن بها؛ بسبب ضيق الحالة المادية.



رغبت السيدة في شراء الأدوات المدرسية الخاصة بابنتها، فذهبت إلى أحد أسواق العتبة، وبالفعل ابتاعت كمية لا بأس بها من الأدوات المدرسية من أقلام وكراسات، تذكر جيدًا أن البائع عرض عليها أقلام حبر يحمل رائحة مُحببة، بمجرد الكتابة به على الورق تفوح منه تلك الرائحة فابتاعت منهم على الفور.



مر شهرين من الفصل الدراسي الأول، حتى لاحظت في أحد المرات أن ابنتها تكتب بالقلم ثم تظل تشم رائحة الورق، وحين سألتها أجابت بأنه ذو رائحة محببة لها اعتادت عليها، لم تعبأ بالأمر في البداية، حتى أصيبت ابنتها بنزيف في الأنف.



«منال» واحدة ضمن أولياء أمور كثيرون وقعوا ضحايا الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات، والتي يدخل في تصنيعها مواد ممنوعة من هيئة المواصفات والوجودة، وتُباع على الأرصفة وتؤدي بالأطفال إلى الإصابة بأمراض أو إدمان رائحتها، في غياب رقابة وزارة التربية والتعليم ومباحث التموين.



منال: «ابنتي تعودت على رائحة الحبر وأصيب بالتهابات»

بعدما رأت «منال» ابنتها تنزف دم من أنفها عقب استنشاقها للحبر الذي تكتب به، ذهبت بها إلى الطبيب وأخبرته عن الواقعة كاملة، لتفاجئ به يقول لها أن بعض أقلام الحبر يدخل البنزين في صناعتها والذي اعتادت الطفلة على استنشاقه، ومادة "الأسبستوس" التي لها أضرار عديدة على الصحة بحسب الطبيب.



نصحها الطبيب باستخدام الأنواع المدون عليها AP أوعبارة "children's product"، وهي تكون خاصة بالأطفال لا تحتوي على أي روائح أو مواد ضارة، مؤكدًا أن النزيف جاء بسبب استنشاق تلك المواد التي اعتادت عليها وأصابتها بالتهابات.



تقول: «حين منعت عنها تلك الأقلام كانت تشعر بالضيق وتطلب تلك الأنواع ذات الرائحة ولا تذاكر بدونها، فعلمت أن تلك المواد تسبب نوعًا من الإدمان، إلا أن مع الوقت بالتدريج والالتزام أدوية الطبيب تناست الأمر، وبدأت استعمال الأقلام التي نصحني بها الطبيب».



استشاري أطفال يكشف مواد محظورة تستخدم في الأدوات المدرسية

الدكتور هاني عاصم، استشاري طب الأطفال، يقول إن بعض الأدوات المدرسية يدخل في صناعاتها مواد ضارة بصحة الطفل سواء المستوردة أو التي يتم تصنيعها في الخارج، بداية من حقائب المدارس، نهاية بالممحاة وغيرها وتصيب الأطفال بحساسية وأمراض لا يدرك أولياء الأمور أن السبب فيها هو الأدوات المدرسية.



الطبيب، يكشف عن أن بعض الحقائب، تصنع من مواد مثل "البولي فينيل"، وهي مادة محظورة دوليًا من مكوناتها الرصاص، بسبب تأثيرها البالغ في الإصابة بحساسية الصدر والالتهاب الحاد في الغدد الصماء لدى الطفل الذي يحملها، فلا بد أن تكون حقيبته مصنوعة من الألياف أو القطن الخالص.



أما عن الأدوات البلاستيكية مثل زجاجات المياه وعلب الطعام، يوضح أنها تستخدم بعض المصانع مادة الرصاص في تصنيعها أو "الفثالات" الذي يستخدم في صناعة التماثيل "المنيكان"، ولها أضرار على القلب والكلى، بسبب اختلاط الطعام أو الشراب بها".



استشاري طب الأطفال، يشير إلى أن المنتجات الورقية أيضًا لها خطورة على الطفل، لاسيما الأوراق ذات الرائحة، التي تستخدم مادة الكلور بها، فلا بد لأولياء الأمور شراء المنتجات الورقية التي لا يدخل فيها مادة الكلور ويشار لها برمز pcf.



وعن الممحاة أو الأقلام ذات الروائح المحببة للأطفال، فيقول الدكتور هاني عاصم، إنها الأخطر على الإطلاق، بسبب استخدام مادة "الأسبستوس" بها، وهي بالأساس مادة مسرطنة، ومحرمة دوليًا لكن تستخدم لرخص ثمنها، ولا بد أن يكون مدون عليها حرفي AP بمعنى خلوها من تلك المواد.



«نور»: "ابني أصيب بنزيف في الأنف ومغص معوي بسبب استيكة"

اعتادت «نور»،26 عامًا، على شراء الأدوات المدرسية لابنها «معاذ» طوال العامين الماضيين من مكتبة الفجالة، والتي مع بداية كل عام تذهب برفقته لجلب كل الأدوات المدرسية التي تكفيه طوال العام منها.



بيد أن الارتفاع المتكرر الذي أصاب الأدوات المدرسية وتحديدًا الورق، دفعها إلى تجريب الأدوات التي تباع على الأرصفة في منطقة فيصل التابعة إلى محافظة الجيزة، برفقة إحدى جيرانها ذهبت إلى هناك لشراء المستلزمات.



ابتاعت أدوات تخطت قيمتها نحو 600 جنيهًا، كان من ضمنها ممحاة «استيكة» بروائح مختلفة منها الفراولة والمانجو والبطيخ، حتى لا يفقدها ابنها كما يحدث كل عام، وبالفعل تعلق بها «معاذ».



مع مرور الأيام لاحظت والدته أنه يقوم باستنشاق تلك «الأستيكة» أثناء المذاكر، لا سيما أنه عند تفتيتها تفوح منها روائح أكثر، فاكتفت الأم بنهره فقط، ولكن تطور الأمر إلى حد أنه كان يقوم بمضغها ويخبر والدته بأن لها طعمًا ورائحة محببة لها، لا يستطيع استخدام غيرها.



إلى هنا لم تهتم السيدة بالأمر كثيرًا، حتى شعر «معاذ» في يومًا بآلام في معدته شديدة بعد المذاكر مباشرة وبدأت أنفه تنزف في بعض الأحيان، وحين ذهبت للطبيب قال لها أنه مصاب بميكروب في معدته نتيجة شيء ملوث بحسب تقرير طبي (حصلنا على نسخة منه).



توضح أنها أخبرته بأمر تلك الممحاة التي يمضغها ويستنشقها الطفل كثيرًا، فأكد لها بعض الممحاة يتم تصنيعها من الكاوتش وخلطها بروائح محببة للأطفال حتى تتوه المواد غير المطابقة للمواصفات التي تم تصنيعها بها.





المواصفات والجودة تحظر مكسبات اللون والطعم والرائحة في الأدوات المدرسية

الهيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية، وضعت شروطًا قياسية خاصة بالأدوات المدرسية لاسيما الأقلام الكتابية، والتي اشترطت أن تكون مصنوعة من البلاستيك والحبر الخالص، ومادة ماصة من الألياف، وألا يحتوي على مواد مكسبة للطعم والرائحة وألا يحتوي على مواد سامة.



وحظرت أيضًا احتواء المادة الحبرية للقلم على مذيبات عضوية أو مواد ضارة بالصحة، وعدم استخدام أي مواد مكسبة لنكهة الطعم والرائحة في صناعتها أو إكسابها طعم غير مصرح به.



وحددت المواصفة القياسية رقم 1864/ 2001، مواصفات الجودة لأقلام التلوين والفلوماستر، بألا تحتوي على مذيبات عضوية، وتكون بلا رائحة، وحظرت أيضًا المنتجات الورقية ذات الرائحة بالكراسات أو الممحاة التي تحتوي على مكسبات لون أو طعم، ويدون عليها children’s product certificate أي متاح استخدامها للأطفال.



أدوات مدرسية تُباع غير مطابقة للمواصفات

ورغم حظر الهيئة من الأدوات المدرسية التي تحوي مكسبات لون أو طعم، إلا إنها لازالت تباع حتى العام الدراسي الحالي في المكتبات وعلى الأرصفة، منها المصنوع محليًا، وآخر مستوردًا بحسب جولة مصورة قامت بها "الدستور" في منطقتي "العتبة، وجامعة القاهرة" وهم أشهر منافذ بيع الأدوات المدرسية.



إحدى البائعات للأدوات المدرسية، بالقرب من جامعة القاهرة، لم يكن لديها سوى الأدوات المدرسية التي تحتوي على مكسبات اللون والطعم والرائحة، والتي تفرز ألوانًا وروائح عند استعمالها.



البائعة أكدت أنها تبيع الأدوات المدرسية التي لها رائحة عطرية تفوح بمجرد استخدامها سواء أقلام أو ممحاة أو أوراق، وهو الأمر الذي منعته شروط هيئة المواصفات والجودة السالف ذكرها.



افترشت السيدة أمام إحدى بوابات جامعة القاهرة، أمامها طاولة مستطيلة تتراص عليها جميع ما يحتاجه الطالب من كراسات ومذكرات وأقلام وممحاة، بأنواع وأشكال مختلفة، وتميزت جميعها بالألوان الزاهية لجذب أنظار الطلبة.



توضح السيدة أن الإقبال أكثر من الطلاب وأولياء الأمور على جميع الأدوات المدرسية ذات الرائحة، حتى أنها تنفد كل يوم في الصباح الباكر، مشيرة إلى أنها تأخذها من تاجر تعرفه منها المستورد ومنها المحلي، وتبيع كل الكمية في نفس اليوم.



السيدة، كشفت أن الطلاب وأولياء الأمور يفضلون تلك الأدوات بسبب ألوانها الزاهية ورائحتها المحببة، مضيفة: "بشتري جميع الخامات والأذواق بأسعار بسيطة، عشان تجذب الطلبة للشراء منها".



تبيع أيضًا الأقلام البرونزية التي بمجرد الكتابة بها يفوح منها روائح محببة للطلبة، وكل لون برائحة مختلفة، والذي بلغ سعر هذا القلم 5 جنيهات، كما تبيع المذكرات والورق الصغير الملون المعروف برائحته العطرية المميزة.



في منطقة العتبة، ضرب باعة الأدوات المدرسية، شروط هيئة المواصفات والجودة عرض الحائط، فجميع الأدوات التي تباع هنا تستخدم مكسبات اللون والطعم والرائحة بل تفتقد للعلامات المميزة التي تدل على مطابقتها للمواصفات العامة.



أحد الباعة، والذي يملك تلك الأدوات ذات الروائح المحببة للطلاب، يبيع المستورد منها والمحلي الصنع، يقول أن الإقبال الأكثر يكون على تلك الأدوات، بسبب تعلق الأطفال برائحتها وألوانها الزاهية.



الأدوات الورقية ذات الرائحة المحظورة، لم يكن مدون عليها علامة pcf السالف ذكرها، كذلك الأقلام خلت من علامة AP التي تعني خلوها من أي مواد ضارة، وكانت جميع الأسعار لا تتخطى 10 جنيهات للمنتج الواحد.



التموين: "نضبط الأدوات المدرسية ذات الروائح المخالفة"

مسؤولية ضبط تلك المواد المدرسية غير مطابقة للمواصفات، تقع على كاهل مباحث التموين، والتي تقوم بشن حملات على منافذ البيع قبل بداية أي عام درسي، بحسب أيمن حسام،مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية.



مساعد الوزير أكد لـ"الدستور"، أن الحملة التي شنتها المباحث لهذا على منافذ بيع الأدوات المكتبية في مختلف الأماكن، نتج عنها ضبط العديد من الأدوات المدرسية غير مطابقة للمواصفات كالأقلام و"الأساتيك" وغيرها من مستلزمات الدراسة، وتم التعامل مع هذه المنافذ وتحرير محاضر بتلك الضبطيات.



حسام، أشار إلى أن الأدوات المدرسية لها مواصفات معينة، مسئول عن تحددها هيئةالمواصفات والجودة، على أن يتم الالتزام بهذه المواصفات عند التصنيع أو الاستيراد وفق تلك المواصفات والشروط، من بين هذه المواصفات هي عدم بيع أدوات مدرسية لها روائح أو صبغات الألوان؛ حتى لا تضر بصحة من يستخدمها من الطلبة.



وعن المواصفات، يقول مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن هناك أدوات مدرسية، يتم تصنيعها في مصانع بير السلم دون اتباع المواصفات المطلوبة لتلك الأدوات، مشيرًا إلى أن هذه المصانع غير المرخصة تستخدم في عملية التصنيع مواد معاد تصنيعها، والتي من شأنها الإضرار بصحة الطالب، والتي تعمل التموين على ضبطها باستمرار.



أحمد أبو جبل، عضو شعبة الأدوات المدرسية، سبق وأكد أن أسعار تلك الستلزمات ارتفع بنسبة 15%، وهو السبب الرئيسي في انتشار الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات.



وأوضح أن 40% من تلك الأدوات ليس عليها رقابة، وسعرها رخيص ما يجذب المواطنين وأولياء الأمور عليها، ناصحًا بعدم استخدام أي أدوات مدرسية غير مدون عليها بيانات التصنيع والخامات.



وقائع ضبط أدوات مدرسية غير مطابقة للمواصفات

الوقائع على انتشار تلك الأدوات المدرسية غير المطابقة كثيرة، فمؤخرًا تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط صاحب مصنع لإنتاج الأدوات المدرسية غير مطابقة للمواصفات وتقليده علامات تجارية شهيرة، وتم ضبط 264000 قطعة غير مطابقة للمواصفات.



وداهمت مباحث التموين بالجيزة مصنعًا لإنتاج الأدوات المدرسية كائن بمدينة السادس من أكتوبر؛ لاتهام مالكه بطرح منتجات غير مطابة للمواصفات، وبلغ إجمالي المضبوطات 264 ألف قطعة أدوات مدرسية ومكتبية، منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



وتم ضبط مليون قطعة أدوات مدرسية ومكتبية بمنطقة الفجالة غير مطابقة للمواصفات القياسية وخالية من الفواتير هذا العام، فقام بعض أصحاب الشركات والمكتبات بمنطقة الفجالة بالأزبكية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات المكتبية والمدرسية غير المطابقة للمواصفات القياسية.



وكانت وخالية من أية فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وقام ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بمداهمة الشركات، ونجحوا فى ضبط 1518726 قطعة أدوات مدرسية ومكتبية، وتحرر محضر بالواقعة.



ومن قبلها، داهمت مباحث تموين القاهرة مصنع بالعاشر من رمضان لتصنيع الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات تمهيدًا لطرحها في الأسواق وبيعها على أنها مطابقة للمواصفات.

وتم ضبط 200 ألف قطعة غير مصرح لها بالاستخدام داخل المصنع، الذي اتضح من التحريات أنه غير مرخص، وتم القبض على صاحبه وتحرير محضر بالواقعة.



60 % من الأدوات المدرسية مستوردة من الصين

في آخر إحصاء صدر من مركز التعبئة العامة والإحصاء، مطلع عام 2018، فإن إجمالى استيراد مصر من الأدوات المكتبية من الخارج بالنسبة للاستهلاك يصل إلى٦٠٪ مقابل ٤٠٪ للمنتج المحلي.



بينما تنخفض نسبة استيراد الكشاكيل إلى ٢٠٪ حيث يتفوق المنتج المحلي في صناعة الكشاكيل، وتصل أسعار الكشكول المحلى من ٢ إلى ١٠ جنيهات، بينما سعر الكشكول المستورد ما بين ٥ إلى ٣٠ جنيهًا.



وأبرز الدول التى يتم استيراد الأدوات المكتبية منها الصين والهند واندونيسيا وفرنسا، بقيمة تقدر بحوالي 500 مليون جنيه، وتستورد مصر 50% من الورق، تحتاج سنويًا حوالي 600 ألف طن ورق طباعة للكراس والكشكول و250 ألف طن ورق تصوير.



وتستهلك سنويًا حوالي 600 مليون كراسة وكشكول بما يعادل 20 مليون طن ورق، وتستورد 50% من الأقلام المستخدمة سنويًا بواقع 300 مليون قلم بقيمة 122.8 مليون جنيه.



خبير تعليمي: هناك أسواقًا تمتلأ بتلك الأدوات

ضعف الرقابة على تلك الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات، هو السبب الرئيسي في انتشارها، بحسب أشرف الفضالي، خبير في شئون التعليم، الذي يقول أن هناك أدوات مدرسية تُباع في الأسواق بدون رقابة حقيقية لوقف تداولها، ولكن لا يتم مواجهة الأزمة بشكل فعلي، فهذه الأدوات نستوردها ولا يتم فحصها ومصادرتها وإنما تدخل البلد دون إيقاف استيرادها.



يصف خبير التعليم، تلك الأدوات بالكارثة على المجتمع؛ لكونها يتم تصنيعها من المخلفات، وتكاد تصل خطورتها إلى الإصابة بأمراض خبيثة، فحينما يستخدمها الطالب وتتعرق يديه تتفاعل هذه المواد مع الجلد.



الفضالي يوضح أن المشكلة الكبرى، تكمن في أننا ليس لدينا ثقافة غسل اليدين قبل تناول الطعام، فالطالب يستخدم الأدوات الملونة ذات الرائحة طوال اليوم الدراسي، ومن ثم يتناول طعامه دون غسل يديه.



اختتم "الفضالي"، أن وزارة التربية والتعليم، ليس لها دور رقابي على الأسواق أو عن التعامل وحظر استخدام الأدوات المدرسية على الطلاب، ولكن من الممكن إصدار نشرات للتوعية على المدارس والطلاب بتجنب الاستخدام لعدم التعرض لأي مشكلات صحية.













