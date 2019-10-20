هبة قطب وأحمد فرحات ضيفا برنامج "واحد من الناس" غدًا

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج " واحد من الناس " على شاشة النهار يقدم الدكتور عمرو الليثي فقرته الجديدة مع الدكتورة هبة قطب وتلتقون كل معها كل يوم اثنين، لتجيب على أسئلة المشاهدين، وتقدم روشتة نفسية وجسدية للعلاقات الزوجية وكيفية تحقيق السعادة بين الزوجين

ويفتح معها الدكتور عمرو الليثي الملفات الساخنة التي تؤثر على طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة.



كما يلتقي بالفنان أحمد فرحات.. الطفل المعجزة في السينما المصرية والذي يروي ذكرياته مع عبد الحليم حافظ ونجوم زمن الفن الجميل.



كما يواصل واحد من الناس تقديم مبادرات الخير لتوصيل المياه لكل القرى الأكثر احتياجا في صعيد مصر

ويوزع ٦٠٠ كفالة شهرية و٦٠٠شنطة مدرسية على غير القادرين في محافظة المنيا، كما يوزع ١٥٠ كرتونة مواد غذائية على ١٥٠ أسرة في محافظة السويس.



واحد من الناس يذاع غدًا الاثنين الساعه ٩.٣٠ مساءً على شاشة النهار.