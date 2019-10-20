الإخوان يدعمون العدوان التركي على سوريا بـ 450 مليون دولار

كشف أحمد عطا، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، عن تفاصيل خطة جماعة الإخوان الإرهابية لدعم العدوان التركي في شمال شرق سوريا، ومعاونتهم بكافة السبل سواء المادية أو المعنوية لتدمير سوريا والتدخل في شئونها لتصبح تحت الخلافة التركية فيما بعد، والتي تتمثل في جمع 450 مليون دولار من قبل قيادات الجماعة من جميع دول العالم، برئاسة الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من خلال فتح حساب بجنوب إفريقيا لجمع الأموال لدعم تركيا حتى تتمكن من السيطرة على سوريا والتحكم فيها.



