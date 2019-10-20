سقوط 3 عاطلين بمواد مخدرة فى دمياط

وجهت الأجهزة الأمنية في دمياط حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة كفر سعد.



أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز وبحوزته فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرامات، ومبلغ مالي.



كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 3 قضايا "سلاح ناري، ضرب، شيك" وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 3 كيلو جرامات، و6000 جنيه.



وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 19 قضية "ضرب، سرقة بالإكراه، سلاح أبيض، سرقة متنوعة، شروع في قتل" وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.