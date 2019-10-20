RevUP Advertisements
أستاذ إدارة عامة: جدية الدولة في دعم الاقتصاد أهم عوامل جذب الاستثمار
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور خالد عبد الحليم، أستاذ السياسات والإدارة العامة، إن الدولة تنفذ خطة لتطوير شبكة الطرق والكباري منذ 2014 تحت عنوان "مشروع تطوير الطرق القومي"، مشيرًا إلى أن أهم العوامل لجذب الاستثمار هي الاستقرار وجدية الدولة في دعم الاقتصاد، وهذا يتلخص في البنية التحتية وشبكة الانتقال والاتصال فضلا عن الخريطة الاستثمارية والمناطق اللوجستية.
وأضاف "عبد الحليم"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن خريطة التنمية في مصر في الفترات السابقة كانت تركز على القاهرة، والآن مصر تركز على الخروج إلى الوادي والدلتا وتعمير الصحراء وتطوير المناطق النائية.
وأوضح "عبد الحليم"، أن الدولة المصرية تمر بمرحلة حرجة بعد 2011 حتى الآن، ويجب العمل على جذب الاستثمارات لدور عجلة الاقتصاد مرة أخرى لذلك يجب جذب الاستثمارات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية. اضغط
وأضاف "عبد الحليم"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن خريطة التنمية في مصر في الفترات السابقة كانت تركز على القاهرة، والآن مصر تركز على الخروج إلى الوادي والدلتا وتعمير الصحراء وتطوير المناطق النائية.
وأوضح "عبد الحليم"، أن الدولة المصرية تمر بمرحلة حرجة بعد 2011 حتى الآن، ويجب العمل على جذب الاستثمارات لدور عجلة الاقتصاد مرة أخرى لذلك يجب جذب الاستثمارات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية. اضغط