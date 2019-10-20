مقتل 50 إرهابيًا في عملية عسكرية بمالي

أعلن الجيش في مالي، اليوم الأحد، مقتل نحو 50 إرهابيًا، في عملية تمكَّن خلالها من إنقاذ بعض الجنود الذين تم اختطافهم في الهجمات التي شُنت على قاعدتين عسكريتين وسط البلاد الشهر الماضي.



وقال الجيش المالي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه حرر 36 جنديًا من بين 60 فقدوا بعد الهجمات التي شُنت على قاعدتين عسكريتين الشهر الماضي.



كان مهاجمون مجهولون قد قتلوا 38 جنديًا خلال الهجمات التي وقعت أواخر شهر سبتمبر الماضي، وذلك في أسوأ هجمات تتعرض لها قوات الجيش في مالي خلال العام الجاري.