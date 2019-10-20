تجديد حبس عاطل سرق مسكنًا فى الخليفة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أحد المساكن بدائرة قسم الخليفة.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغ من أحد المواطنين باكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية، مبلغ مالي، لاب توب، ومجموعة من المتعلقات الشخصية من داخل مسكنه".



من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، لديه معلومات جنائية مسجلة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.