بيولي يختار قائمته الأولى في ميلان

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، قائمة الفريق الخاصة بمباراة ليتشي المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.



ضمت قائمة ميلان 22 لاعبًا هم حراسو المرمى: جيانلويجي دوناروما، أنطونيو دوناروما ورينا..والدفاع: كونتي، دوارتي، موساكيو، رومانيولي، رودريجيز، هيرنانديز وجابيا.. والوسط: بن ناصر، بيليا، باكيتا، كرونيتش، كيسي، تشالهانوجلو وبريسكانيني.. والهجوم: بوريني، لياو، بيونتيك، ريبيتش وسوسو.



وتعد هذه القائمة هي الأولى للمدرب الإيطالي في ميلان، بعد أن تولى المسؤولية مؤخرًا خلفًا للمدرب المقال ماركو جيامباولو.

