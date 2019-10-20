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بيولي يختار قائمته الأولى في ميلان
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، قائمة الفريق الخاصة بمباراة ليتشي المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
ضمت قائمة ميلان 22 لاعبًا هم حراسو المرمى: جيانلويجي دوناروما، أنطونيو دوناروما ورينا..والدفاع: كونتي، دوارتي، موساكيو، رومانيولي، رودريجيز، هيرنانديز وجابيا.. والوسط: بن ناصر، بيليا، باكيتا، كرونيتش، كيسي، تشالهانوجلو وبريسكانيني.. والهجوم: بوريني، لياو، بيونتيك، ريبيتش وسوسو.
وتعد هذه القائمة هي الأولى للمدرب الإيطالي في ميلان، بعد أن تولى المسؤولية مؤخرًا خلفًا للمدرب المقال ماركو جيامباولو.
ضمت قائمة ميلان 22 لاعبًا هم حراسو المرمى: جيانلويجي دوناروما، أنطونيو دوناروما ورينا..والدفاع: كونتي، دوارتي، موساكيو، رومانيولي، رودريجيز، هيرنانديز وجابيا.. والوسط: بن ناصر، بيليا، باكيتا، كرونيتش، كيسي، تشالهانوجلو وبريسكانيني.. والهجوم: بوريني، لياو، بيونتيك، ريبيتش وسوسو.
وتعد هذه القائمة هي الأولى للمدرب الإيطالي في ميلان، بعد أن تولى المسؤولية مؤخرًا خلفًا للمدرب المقال ماركو جيامباولو.