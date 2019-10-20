رئيس "الدستورية" الليبية: نحمى الدول من السقوط

رحب المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة الدستورية بليبيا، بالمستشارين رؤساء المحاكم الدستورية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، مؤكدًا أن ليبيا مرت بمراحل كثيرة للقضاء الدستوري، الذي استطاع نقض العديد من التشريعات.



وأوضح "الحافي" أن جميع الدول تمر بظروف استثنائية وقهرية تستوجب التدخل فوق الدستور لحماية الدولة من السقوط، ومنع انتهاك حرياتها.



وأضاف، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية المصرية، يعد بمثابة احتفال لكل المحاكم العربية، لأنها كانت وستظل رمزًا راسخًا للقضاء المصري.



يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تنظم احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري الذي يصون الحقوق والحريات، ومرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري خلال الفترة من 19 أكتور الجاري حتى 21 من نفس الشهر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتشارك في الاحتفالية 48 محكمة دستورية عليا من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بوفود رفيعة المستوى، تحظى بلقاء رئيس الجمهورية تعييرًا عن الأهمية البالغة للمناسبة.