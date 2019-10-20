كورينثيانز يواصل ترنحه في الدوري البرازيلي

واصل كورينثيانز باوليستا، ترنحه في الدوري البرازيلي لكرة القدم، وسقط في فخ الهزيمة (1-2) أمام ضيفه كروزيرو، مساء أمس السبت في المرحلة الـ27 من البطولة.



وفشل كورينثيانز في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي؛ حيث منى بالهزيمة الثانية مقابل 3 تعادلات في هذه المباريات الخمس ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الرابع.



ورفع كروزيرو، رصيده لـ28 نقطة في المركز الـ16، بعدما حقق الانتصار الثاني على التوالي.



وكان كورينثيانز، الباديء بالتسجيل عن طريق فاجنر كونسيرفا ليموس في الدقيقة (34) لكن كروزيرو، رد بهدفين سجلهما فريد وإيرسون دا سيلفا، في الدقيقتين (38) من ضربة جزاء، و(71).



وقلب فورتاليزا تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين (2-1) على جريميو، ورفع رصيده لـ31 نقطة، وتقدم للمركز الـ13 "مؤقتا"، علما بأنه حقق هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين وتجمد رصيد جريميو عند 41 نقطة في المركز السابع، بعدما منى بالهزيمة الثانية على التوالي.



وسجل باولو ميراندا، الهدف الوحيد لجريميو في الدقيقة (10)، ورد فورتاليزا بهدفين سجلهما ويلنجتون باوليستا وأوزفالدو لورينسيو فيليو في الدقيقتين (35، 41).



وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد رافاييل جالاردو لاعب جريميو لنيله الإنذار الثاني في المباراة.