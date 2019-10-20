ضبط عصابة للسرقة من داخل السيارات بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالمنيا، تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بالطريق العام بأسلوب كسر الزجاج.



أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، تكوين عاطلين- لهما معلومات جنائية مسجلة- تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات بالطريق العام بأسلوب كسر الزجاج.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بعزبة بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكاب 4 حوادث سرقة بدائرة القسم، وأرشدا عن مبلغ مالي من متحصلات السرقة، وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهمين على النيابة للتحقيق.