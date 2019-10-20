راغب علامة لـ الشعب اللبناني: "خلي علمك يبقى عالي"

شارك الفنان اللبناني راغب علامة، جمهوره بصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها ممسكًا بعلم لبنان.



وكتب على الصورة "خلي علمك يبقى عالي"، وصاحبها بتعليق "يا رب لا تهجر سما لبنان".



يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

