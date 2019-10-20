ضبط عصابة لسرقة المواطنين في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال المواطنين بأسلوب المغافلة.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، تكوين عاطلَيْن مقيمان بالقليوبية، أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة ملك والد أحدهما، والتي تم استخدامها في ممارسة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما مبلغ مالي.



بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، من خلال استدراج ضحاياهم من راغبي تغيير فئات العملات إلى عملات صغيرة، ومغافلتهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وأقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب بالقاهرة، الجيزة، والقليوبية.



وأضافا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأنهما أنفقا باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضهما على النيابة للتحقيق.