ضبط عاطل بسلاح نارى وذخائر فى عين شمس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية مشاجرة، حال تواجده بمسكنه وبحوزته فرد خرطوش و24 طلقة مختلفة الأعيرة و3 هواتف محمولة.



بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.