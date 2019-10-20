ليفربول يخطط لعقد صفقة جديدة مع بن وايت لدعم دفاعه

ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول يخطط لعقد صفقة جديدة لدعم دفاعه.



ووفقًا للصحيفة، فإن ليفربول يستهدف التعاقد مع بن وايت مدافع برايتون المعار إلى ليدز، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب هذا الموسم.



وأشارت إلى أن بن وايت سيكون بديلًا لديان لوفرين في قائمة الريدز، والذي كان قريبًا من الرحيل إلى روما في الصيف الماضي، ولكن النادي الإنجليزي قرر استمراره بسبب عدم التعاقد مع بديل له.



ويفكر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن تكون الصفقة في يناير المقبل، بدلًا من الانتظار حتى الصيف القادم لحسمها.



وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن قيمة صفقة انتقال بن وايت إلى ليفربول قد تصل إلى 20 مليون استرليني.