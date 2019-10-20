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حوادث

صورة تذكارية للمشاركين فى احتفال "الدستورية" باليوبيل الذهبى

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:14 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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التقط المشاركون في احتفال المحكمة الدستورية العليا باليوبيل الذهبي لها، صورة تذكارية لهم بعد ختام فعاليات الجلسة النقاشية الأولى لهم، اليوم الأحد.

وعبر المشاركون عن مدى التقدير الذي يكنونه للمحكمة الدستورية المصرية وتاريخها الطويل في الوعي الدستوري، وكيف أنها ساهمت في إثراء الوعي المجتمعين المصري والإفريقي.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تنظم احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري الذي يصون الحقوق والحريات، ومرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري خلال الفترة من 19 أكتور الجاري حتى 21 من نفس الشهر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشارك في الاحتفالية 48 محكمة دستورية عليا من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتنينة بوفود رفيعة المستوى، تحظى بلقاء رئيس الجمهورية تعييرًا عن الأهمية البالغة للمناسبة.

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