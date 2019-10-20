تأجيل الحكم فى قضية "شهيد الشهامة" لمدة أسبوع

شهدت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة فى أولى جلسات محاكمة راجح، والذي قام بقتل محمود البنا، حيث طوقت قوات الأمن المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 27 من أكتوبر الجاري.



وأكد نضال مندور، محامى محمود البنا، أن الجلسة انتهت بتأجيل الحكم أسبوعًا ولم يتم تحديد الجلسة التالية.



وكان يوجد بقاعة المحاكمة تشكيل المحكمة، واثنان من الخبراء الاجتماعيين، وممثل عن لجنة حقوق الطفل بالمحافظة، وأعضاء مجلس نقابة محاميي المنوفية، ومحامي ورثة المجنى عليه نضال مندور، والذى أكد أن الجلسة قد تم تأجيلها للاطلاع على أصول الأوراق والمستندات الخاصة بالمتهم راجح، وحضر علاء عطية محاميًا عن المتهم راجح.



وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا، من العميد محمد عمارة، يفيد تمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من: "م. ا"، و"ا. ع"، و"م. ا ر" وجميعهم مقيمون بمركز تلا، بعدما تربصوا بمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.



وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد الجامعي، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بشهيد الغدر، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم.