الصحف الإسبانية تبرز سقوط الريال وصدارة برشلونة في "الليجا"

سلطت الصحف الاسبانية، على صفحاتها الرياضية اليوم الأحد، الضوء على خسارة ريال مدريد بهدف دون رد أمام ريال مايوركا، وفقدانه صدارة الدوري الاسباني (الليجا)، كما سلطت الضوء على انتصار برشلونة الكاسح على إيبار بثلاثية واعتلاء القمة.



وذكرت صحيفة (ماركا): "ريال مدريد يفقد الصدارة ويثير الشكوك قبل اللعب يوم الثلاثاء في دوري الأبطال، بمباراة كارثية أمام ريال مايوركا المنظم..لا الحكم ولا الفار أثبتتا أحقية ريال مدريد في ركلة الجزاء".



وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) "برشلونة اعتلى صدارة ترتيب (الليجا) بفوز مُقنع على إيبار، بقيادة ثلاثي هجومه المميز..جريزمان، ميسي، وسواريز سجلوا الأهداف، وفرينكي دي يونج قدم مباراة رائعة".



وذكرت صحيفة (سبورت): ميسي، سواريز وجريزمان وضعوا برشلونة بأدائهم المميز على قمة جدول ترتيب (الليجا)، وذلك في أفضل مباراة لجريزمان مع البارسا، ولم يتمكن ريال مدريد من التغلب على ريال مايوركا في ملعبه، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب".