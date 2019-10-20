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وليد جاب الله: المواطن المصري تحمل تداعيات البرنامج الاقتصادي
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق المستهدف بشهادة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن المواطن المصري تحمل تداعيات البرنامج الاقتصادي خلال هذه الفترة.
وأضاف "جاب الله"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك إجراءات حماية اجتماعية تدعم الشريحة الأولى من المواطنين، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل.
وأكد "جاب الله"، أن الدولة دعمت الشرائح الأقل دخلا من الطبقة المتوسطة، لافتًا إلى أن الحماية المجتمعية قامت بدورها لتجنب المشكلات والتحديات. اضغط
وأضاف "جاب الله"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك إجراءات حماية اجتماعية تدعم الشريحة الأولى من المواطنين، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل.
وأكد "جاب الله"، أن الدولة دعمت الشرائح الأقل دخلا من الطبقة المتوسطة، لافتًا إلى أن الحماية المجتمعية قامت بدورها لتجنب المشكلات والتحديات. اضغط