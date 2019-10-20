16 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون سوء التغذية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان اليوم الأحد إن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصا بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.



ودانت المنظمة في بيانها "التأثير المروع للنزاعات" في الدول الأربع، مؤكدة أنه "على الرغم من بعض التحسينات التي حدثت، إلا أن تغذية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود".



وأضافت أن "المزيد من الأطفال الآن من أشكال مختلفة من سوء التغذية" بسبب "النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان"، مشيرة إلى أن "أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخمس سنوات لا يحصلون على أطعمة مغذية".



وتابعت المنظمة أن "حوالى 11 مليون طفل يعاني من سوء التغذية المزمن أو الحاد، من ضمنهم أكثر من سبعة ملايين طفل يعانون من التقزم، و3،7 مليون من سوء التغذية الحاد".



وأوضحت إن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة ب 11 ضعفًا بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيّدة".