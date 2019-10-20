أنقرة تدعو واشنطن لاستخدام "نفوذها" لضمان انسحاب الأكراد من سوريا

دعت أنقرة واشنطن إلى استخدام "نفوذها" لدى القوات الكردية لضمان انسحابها المنظّم من شمال شرق سوريا، حسبما أكد المتحدث الرئاسي التركي لوكالة "فرانس برس"، مضيفًا أن تركيا لا نية لديها لـ"احتلال" هذه المنطقة الحدودية.



وقال إبراهيم كالين، في مقابلة مع "فرانس برس": "نحن متمسكون بهذا الاتفاق. وينصّ على رحيلهم خلال مهلة خمسة أيام، وقد طلبنا من زملائنا الأمريكيين استخدام نفوذهم وعلاقاتهم لضمان أنهم (المقاتلين الأكراد) سيغادرون من دون حوادث".



وينصّ اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في أنقرة الخميس، على "تعليق" الهجوم التركي الذي بدأ في 9 أكتوبر لمدة 120 ساعة، للسماح لوحدات حماية الشعب الكردية بالانسحاب من المناطق الحدودية مع تركيا في شمال شرق سوريا.



وتصنّف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "إرهابية" باعتبارها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا داميًا منذ عام 1984 على الأراضي التركية.



وإضافة إلى انسحاب المقاتلين الأكراد، ينصّ الاتفاق على إقامة "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومترًا ضمن الأراضي السورية، إلا أن طول هذه المنطقة التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تمتدّ على قرابة 450 كلم، لا يزال غير محدّد.