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رياضة

"فرانس فوتبول" تكشف عن المرشحين للكرة الذهبية 2019 غدًا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
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أكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأحد، أنها ستعلن مساء غد الاثنين عن المرشحين لنيل الكرة الذهبية عن عام 2019.

وأوضحت المجلة عبر موقعها الرسمي أنها ستعلن غدا عن 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم، و10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي ستمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما.

كما سيتم الإعلان غدا عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى في العالم.

وسيكون الإعلان عن الفائزين بجوائز "فرانس فوتبول" خلال حفل يتم تنظيمه يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.

وكشفت المجلة عن أنها ستستعين بالنجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، لتقديم الحفل وإجراء حوارات صحفية للمجلة.

يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش هو آخر من فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

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