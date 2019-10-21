الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

محافظات

"الريس حنان" بطلة اكتشاف أكبر خبيئة توابيت فى القرن الـ19 (صور)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:56 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
بقلب يهيم عشقًا بالحضارة المصرية القديمة، وآثارها، وهبت فتاة أقصرية طاقتها للكشف عن إرث أجدادها، الذين استطاعوا أن يضعوا بصمتهم الإبداعية في شتى مناحي الحياة.

على طريقة أجدادها، نجحت ابنة الأقصر "حنان حسان" أو كما يلقبونها في العمل "الريس حنان" في تخليد اسمها في التاريخ، بعدما نجحت في أن تكون العنصر الأول والعنصر النسائي الوحيد بالفريق المكتشف لخبيئة العساسيف، والتي تعد من أكبر خبيئة مومياوات عثر عليها في القرن الـ 19، وثالث أكبر خبيئة عرفها تاريخ الاكتشافات الآثرية.

تقول حنان حسان مفتشة حفائر بمنطقة العساسيف بالأقصر، إنها تخرجت من كلية الآداب قسم آثار مصرية دفعة عام 2007، وبدأت عملي في مجال الحفائر كمتدربة في عام 2009، وعقب تعييني بشكل رسمي في وزارة الأثار، انضممت لإحدى البعثات الأثرية برئاسة العالم الآثري الدكتور زاهي حواس.

وتابعت حديثها لـ"الدستور" ومنذ عام 2011 شاركت في الكثير من أعمال الحفائر، وذلك من خلال التعاون مع البعثات، كما انضممت لفريق عمل مشروع المياه الجوفية لحماية المناطق الآثرية من المياه الجوفية، ومشروع بوابة أمنحتب الثالث وكان يتبع للمجلس الأعلى للأثار، وكان يشرف عليه الدكتور زاهي حواس، كما شاركت في مشروع ترقيم المقابر التي كانت متواجدة أسفل منازل القرنة، وذلك عقب عملية نقل سكان، كما عملت في حفائر المجلس الأعلى للآثار بمنطقة ذراع أبو النجا، وأخيرًا انتقلت للعمل في منطقة العساسيف.

وأضافت: حالفني الحظ في العثور على الكثير من التوابيت، والقطع الآثرية، إلا أن خبيئة العساسيف، كان له مذاق آخر، فخلال عملي بصحبة زميلي سيد قرني، عثرنا على تابوت واحد، وبالفحص تبين أن التابوت يقود إلى عدد كبير من التوابيت الآخرى، فأدركنا إننا عثرنا على خبيئة أثرية مكونة من 30 تابوت خشبي آدمي.

وأشارت إلى أن وزير الآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قدما لها الشكر تقديرًا لجهودها في العثور على ذلك الكشف الآثري الهام، الذي يمثل إضافة للتاريخ المصري.

وأكدت أنها تحلم بالحصول على تكريم لكونها شاركت في العثور على ذلك الكشف الآثري الهام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

أشهر في وجهه "المطواة".. شهود واقعة "شهيد الشهامة" يكشفون التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

منذ حوالي 12 ساعة

هل يحتاج الأهلى لضم كهربا فى ميركاتو يناير؟

منذ يوم

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

أيام زمان

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

كواليس الحلقة الأولى من برنامج لميس الحديدى "القاهرة الآن"

وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد التركيز على "ميكنة الخدمات الحكومية"

"لا مجال لأي تدخلات".. بيان هام من النائب العام بشأن راجح وشهيد المنوفية

"صنداي تايمز": تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فبراير 2020

منوعات

معرض فرانكفورت للكتاب يشهد زيادة فى الزوار مع اقتراب اختتامه

صوفيا لورين تحصل على جائزة الثقافة الأوروبية في فيينا

احتفالات في الإمارات قبل عام من انطلاق إكسبو دبي 2020

صور بتتكلم.. "كوكلا".. فتاة مصرية وثّقت بالكاميرا الطقوس الدينية والعرقية في دول العالم

كشكول

"شوبير" يعقد أول ندوة لتأهيل الطلاب الموهوبين إعلاميا

جامعة سوهاج تختتم بطولتها للسباحة بمشاركة 120 طالبًا

لكل أم.. تعرفي علي الأطعمة الصحية لطفلك المدرسي

"باهي" يجتمع بقيادات التعليم ويناقش مستجدات الأمور التعليمية

إسلام سياسي

شرطة "أردوغان" تعتقل 200 مواطن عارضوا غزو سوريا

«روضة النعيم» تبدأ دروس ومحاضرات التصوف بالحسين

بمناسبة موسم "المغال"..صوفية العالم تعلن الزحف المقدس إلى السنغال

العراق يرفض تسلم مقاتلى "داعش" غير المتورطين فى جرائم داخله


زيت وسكر

فوائد “السمك الدهني” لك ولأسرتك

ختام فعاليات اليوم الأول من ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019

قنا: تفتتح سوق دائم لبيع منتجات صغار المزارعين

بدء حصر الجهات المتقاعسة عن تطبيق الحد الأدني للأجور

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

بالمستندات.. ضبط أكبر شحنة كتب مزورة مجهزة للشحن خارج البلاد

بالمستندات.. ضبط 30473 كتابًا مزورًا بإحدى المطابع

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

ورشة تعليم الخياطة ومعرض فنون تشكيلية بثقافة قنا

صفحتنا ع الفيس بوك