اعتماد طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمنح تراخيص"مزاولة المهنة"





صرحت بذلك الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشرى أنه بهذا الاعتماد سوف تتمكن الكلية من تقديم أنشطة التطوير المهني المستمر فى مجال مهنة الطب وفي مقدمة هذه الأنشطة منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الخريجين.





وأضافت الدكتورة فوزية أبو الفتوح أن هذا الاعتماد الذي حصلت عليه الكلية يجعلها مؤهلة للقيام بالعديد من الأنشطة العلمية على مستوى الجمهورية إلى جانب تنظيم ورش العمل المطلوبة لاجتياز الأطباء لمرحلة الساعات المعتمدة والتى تؤهلهم للحصول على رخصة مزاولة المهنة و تجديد الرخصة أيضًا.





يذكر أن كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هيأول كلية طب تابعة لجامعة خاصة يتم اعتمادها من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وذلك للقيام بهذه المهام.

حققت كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا انجازًا علميًا مهمًا حيث اعتمدتها الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء مركزًا معتمدًا لتقديم الأنشطة المتعلقة بالتطوير المهني وذلك فى إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.