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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة بداية تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء منتقاع على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فى الوقت الذى استقرت فيه غالبية أسهم السوق الكبرى عند مستوياتها نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" بنحو طفيف بلغت نسبته 06. 0 %، بما يعادل 8.9 نقطة ليصل الى مستوى 14196 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 19. 0 %، بما يعادل 1.03 نقطة ليصل الى مستوى 535.74 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 15.7 مليون جنيه، بتداول حوالي 6 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 894 صفقة.

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