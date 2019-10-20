استدعاء مجري التحريات في ضبط عصابة فرض الإتاوات بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، باستدعاء مجري التحريات في ضبط عصابة فرض الإتاوات على سائقي السيارات بالمرج.



كانت قد استمعت النيابة لأقوال ضحايا العصابة الذين أكدوا أن المتهمين يمارسون نشاطهم الإجرامي منذ أكثر من عامين، مضيفين أن المتهمين خلال تلك الفترة كانوا يأخذوا من كل سائق الكثير مما يجنيه طيلة اليوم، قائلين " كانوا بياخدوا تلت الغلة كل يوم



وأضاف الضحايا ان المتهمين من أرباب السوابق ومعروفين بأنهم بلطجية، ومن يعارضهم لا يسلم من أذاهم، مؤكدين قيام المتهمين بإنشاء مكتب داخل الموقف، يفرضوا من خلالها سيطرتهم ويتابعون ما يحدث في المكان، فاي سائق جديد يدخل الموقوف عليه في أول شهرين ضعف ما على زملائه.



وتعود الواقعة عندما شنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث المرور حملة أمنية استهدفت موقف سرفيس خط المرج الكائن، تمكنوا خلالها من ضبط كل من ص.ع، 26 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1180 جنيها، م.ا، 19 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 650 جنيها، ع.ح، 36 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1040 جنيها، ي.ت، 19 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالى 600 جنيه، حصيلة قيامهم بفرض الإتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته "دون وجه حق.



و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة وامرت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.