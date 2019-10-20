متهم بحيازة 100 قرص مخدر: "معرفش عنهم حاجة "

انكر المتهم بحيازة 100 قرص مخدر أمام نيابة المطرية صلته بالأقراص المخدرة وقال " معرفش عنهم حاجة"، واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



وكانت نيابة المطرية قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة حيازة مواد مخدرة، وكلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "ع. ر" 28 سنة، عاطل، بحوزته 1000 قرص مخدر، و9000 جنيه، هاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة".



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.