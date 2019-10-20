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رياضة

كلوب أمريكا يحرم نيكاكسا من صدارة الدوري المكسيكي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أهدر فريق نيكاكسا فرصة اقتناص صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد تعادله الصعب مع ضيفه كلوب أمريكا 2- 2 فجر الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة.

ولعب كلوب أمريكا أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جويدو رودريجيز في الدقيقة 38.

ولكن رغم النقص العددي تمكن كلوب أمريكا من التقدم بهدف بواسطة اليكس ايبارا مينا في الدقيقة 68.

ورد نيكاكسا بهدف حمل توقيع ماورو كويروجا في الدقيقة 72 ثم استفاد الفريق من الهدف العكسي الذي سجله فيكتور اجيليرا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80.

ولكن قبل ثلاث دقائق فقط من النهاية خطف هنري مارتين هدف التعادل لكلوب أمريكا.

ورفع نيكاكسا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر سانتوس لاجونا.

وسجل المهاجم الباراجوياني الشاب كارلوس فيريرا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه موناركاس موريليا إلى فوز ثمين 3 2 على مضيفه كروز ازول.

ورفع موناركاس موريليا رصيده إلى 19 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن علما بأنه حقق هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين فيما تجمد رصيد كروز ازول عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل فيريرا 21 عاما، الأهداف الثلاثة لموناركاس في الدقائق 16 و55 و81 فيما سجل جوناثان رودريجيز هدفي كروز ازول في الدقيقتين 41 و.76 وفي مباراة ثالثة بالمرحلة ذاتها فاز خواريز على مضيفه باتشوكا 1 صفر.

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