موراي يتأهل لأول مباراة نهائية له منذ عامين

بلغ نجم التنس البريطاني اندي موراي أول مباراة نهائية له منذ عام 2017، وذلك عقب فوزه على الفرنسي أوجو هامبرت في المربع الذهبي لبطولة انتويرب مساء السبت.



ونجح المصنف الأول على العالم سابقا في تحويل تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز بنتيجة 3 6 و7 5 و62.



واحتاج موراي إلى ساعتين و22 دقيقة لبلوغ أول مباراة نهائية له منذ عامين.



ويلتقي موراي في المباراة النهائية مع السويسري ستان فافرينكا.



وخضع موراي لجراحة في الفخذ الأيمن للمرة الثانية في 28 يناير مما أثر كثيرا على مسيرته.



وقال موراي "سعيد بكل تأكيد بتأهلي للمباراة النهائية".



وأضاف "أديت بشكل جيد حقا في طريقي نحو تحويل دفة المباراة، كانت مواجهة صعبة".



وأشار "هامبرت يلعب بشكل رائع عند الخط الخلفي للملعب، كان الأمر مخادعا اليوم لكني سعيد حقا بعودتي إلى النهائي".



ولم يفز موراي بأي لقب في منافسات الفردي منذ لقب بطولة دبي في 2017 مكتفيا بإحراز لقب بطولة كوينز كلوب لفئة الزوجي، رفقة الإسباني فيلسيانو لوبيز في يونيو الماضي.