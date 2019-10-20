الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

رياضة

موراي يتأهل لأول مباراة نهائية له منذ عامين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بلغ نجم التنس البريطاني اندي موراي أول مباراة نهائية له منذ عام 2017، وذلك عقب فوزه على الفرنسي أوجو هامبرت في المربع الذهبي لبطولة انتويرب مساء السبت.

ونجح المصنف الأول على العالم سابقا في تحويل تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز بنتيجة 3 6 و7 5 و62.

واحتاج موراي إلى ساعتين و22 دقيقة لبلوغ أول مباراة نهائية له منذ عامين.

ويلتقي موراي في المباراة النهائية مع السويسري ستان فافرينكا.

وخضع موراي لجراحة في الفخذ الأيمن للمرة الثانية في 28 يناير مما أثر كثيرا على مسيرته.

وقال موراي "سعيد بكل تأكيد بتأهلي للمباراة النهائية".

وأضاف "أديت بشكل جيد حقا في طريقي نحو تحويل دفة المباراة، كانت مواجهة صعبة".

وأشار "هامبرت يلعب بشكل رائع عند الخط الخلفي للملعب، كان الأمر مخادعا اليوم لكني سعيد حقا بعودتي إلى النهائي".

ولم يفز موراي بأي لقب في منافسات الفردي منذ لقب بطولة دبي في 2017 مكتفيا بإحراز لقب بطولة كوينز كلوب لفئة الزوجي، رفقة الإسباني فيلسيانو لوبيز في يونيو الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5 جنيهات للكيلو

منذ يوم

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

منذ يومين

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور: الأهلى والجونة هيلعبوا غصب عنهم.. و"الجناينى" هيدمر الزمالك

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدوري مؤقتا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

حريق بفندق سياحي في الغردقة

السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

أيام زمان

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

السهر المزمن من عوامل الإحساس بالحزن

الرئيس نيوز

اليوم.. رئيس الوزراء الكويتي يبدأ زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام

مقتل جندي تركي في تل أبيض السورية إثر هجوم لمسلحين أكراد

جنبلاط: لم اطلب من وزراء التقدمي الاستقالة ونحن نقرر

محاكمة راجح.. المتهم يصل المحكمة بـ"الأبيض" وتشديدات أمنية وإغلاق طرق (صور)

منوعات

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كينيا تدشن المرحلة الثانية من مشروع سكك حديدة

افتتاح لعبة مونوبلي بالحجم الحقيقي في هونج كونج تقدم جوائز في الحياة الواقعية

أغنية لفنانة جزائرية تدخلها قائمة أفضل 100 امرأة مؤثرة بالعالم

كشكول

بـ3 آلاف جنيه سنوياً.. بدء تسكين طلاب الضبعة النووية بمطروح

بدء تنسيق المستجدين والمتخلفين بالمدن الجامعية الأزهرية

بالفيديو.. مدير مستشفيات عين شمس يوضح تفاصيل افتتاح ١١ غرفة عمليات بنظام الكبسولات

20 توجيهاً من إدارة منشأة القناطر التعليمية للسلامة المدرسية

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: الديانات حرمت الاعتداء والفساد فى الأرض وترويع الآمنين

أحمد عطا يكشف تفاصيل دعم الإخوان للعدوان التركي في سوريا

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف


زيت وسكر

ننشر خريطة مراكز التدريب المعتمدة للعاملين بالدولة

تعرف على أشهر المواد المخدرة فى السوق المصرى

بشرى سارة بشأن زيادة حوافز الموظفين.. (مستند)

انفوجراف.. أسباب صداع الجانب الأيسر من الرأس

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

"شقيق الروح" صلاة جنائزية كتبت لإحياء ذكرى المنسيين

الليلة.. عرض "أنا حرة" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

اليوم.. أولى فعاليات ورشة "منحة الخوارزمى للمبدعين"

افتتاح معرض "ملتقى البرلس" فى دورته السادسة بجاليرى آزاد

صفحتنا ع الفيس بوك