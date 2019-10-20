حملات مرورية على الطرق السريعة للحد من المخالفات

كثفت الإدارة العامة للمرور، من حملاتها على الطرق السريعة للحد من الحوادث وضبط مرتكبيها في ظل كثافات تشهدها هذه الطرق.



كما تنتشر الأقوال الأمنية على امتدادها لرصد الكثافات والأعطال وسرعة التعامل معها عن طريق سيارات الإغاثة المرورية المجهزة لذلك والمصاحبة للأقوال.



كما بدأت وحدات المرور في تركيب الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للمركبات عند الفحص حيث يتضمن معلومات دقيقة عن السيارة تتيح للأجهزة الأمنية المعنية حصر أماكن الكثافات والتعامل معها وسرعة استرداد المركبات المبلغة بسرقتها وسداد الرسوم على الطرق سواء المخالفات أو عبور البوابات إلكترونيًا عن طريق رسائل نصية تصل إلى قائد المركبات.



يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح مع التيسير على المواطنين بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة الحركة المرورية بما يرفع بمستوى السلامة والانضباط على الطرق.