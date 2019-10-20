أسعار صرف الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، استقرار في التعاملات ببعض البنوك العاملة.



وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.



وشهد سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.



استقرار سعر الجنيه أمام الدولار



وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.



بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.



وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.