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محافظات

بدء انطلاق حملة القضاء على البلهارسيا في سوهاج

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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شهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا في المناطق والقرى ذات نسب الإصابة الأعلى من 0.1%، وذلك طبقا لاستراتيجية الوزارة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة "مصر خالية من البلهارسيا 2020" والتي تنتهي في 7 نوفمبر المقبل.

يتم تنفيذ الحملة عن طريق الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بسوهاج، وسوف يتم من خلال الحملة تجريع 508297 مواطنا وتلميذا، من عمر 6 سنوات فأكثر بأقراص برازيكوانتيل، وذلك بالتنقل من منزل إلى منزل من خلال الفرق المشاركة في الحملة من فنيين المعامل والممرضات والإداريين العاملين بالقطاع الصحي بمختلف إدارات المديرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على القضاء على البلهارسيا في مصر من خلال التطعيم وإعطاء حملة جرعات في المناطق التي تظهر فيها إصابات بالبلهارسيا.

حيث تضم القوافل عدد من الأطباء العاملين بإدارات الأمراض المتوطنة بالإدارات الصحية، حيث أنه بسوهاج يتم استهداف 7200 مواطن، وبالمراغة يتم استهداف 7322 مواطنا، وبطهطا يتم استهداف 6150 مواطنا، وبجهينة يتم استهداف 8000 مواطن، وبطما يتم استهداف 218895 مواطن، وبساقلته يتم استهداف 15600 مواطن، وبأخميم يتم استهداف 42150 مواطنا، وبالمنشأه يتم استهداف 16780 مواطنا، وبجرجا يتم استهداف 25250 مواطنا، وفى البلينا يتم استهداف 37950 مواطنا، وفي دار السلام يتم استهداف 119000 مواطن.

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