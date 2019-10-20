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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة (فيديو)
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:34 ص
ياسمين عباسطباعة
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم الأحد، يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 33 درجة مئوية.
وحذر "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، من كثافة الشبورة المائية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، لافتًا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي.
وأشار "شاهين"، إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة، وعودتها إلى معدلها الطبيعي، إضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار خلال النصف الثاني من الأسبوع الجاري. اضغط
وحذر "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، من كثافة الشبورة المائية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، لافتًا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي.
وأشار "شاهين"، إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة، وعودتها إلى معدلها الطبيعي، إضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار خلال النصف الثاني من الأسبوع الجاري. اضغط