اتحاد جدة السعودي يقيل مدربه التشيلي سييرا

قرَّر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وذكر مجلس إدارة النادي السعودي في بيان له مساء السبت: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".



وقرر اتحاد جدة تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.



وتعرض الاتحاد لخسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة بهدف دون رد مقابل ثلاثة انتصارات ليتوقف رصيده عند تسع نقاط من سبع مباريات.