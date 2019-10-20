تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

شهدت محكمة شبين الكوم الكلية منذ الصباح الباكر، تعزيزات أمنية غير مسبوقة لتأمين محاكمة المتهم محمد راجح في قضية قتله محمود البنا الشهير بـ "شهيد الشهامة" بالمنوفية.



وقامت مديرية الأمن بعمل تعزيزات أمنية مكثفة بالزي الميري والمدني في كل الشوارع المحيطة بالمحكمة وبحضور مدير الأمن بنفسه، تحسبا للعنف من جانب أهالي المجني عليه، وقامت المديرية بعمل تعزيزات أمنية حول نطاق محكمة شبين الكوم الكلية حتى أبواب القاعة وذلك استعدادا لجلسة محاكمة المتهمين التي تبدأ في تمام العاشرة صباحا.



وعلى الجانب الآخر، حضر المتهمين فى القضية، محمد أشرف راجح، فى القضية رقم١٤٥٦٨ جنح تلا لسنة ٢٠١٩ لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمد محمود البنا، جنايات وقد حضر محامى المجنى عليه نضال مندور، ومحامين المتهم محمد أشرف راجح.