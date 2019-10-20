بدء جلسات الحلقات النقاشية لقضاة المحاكم الدستورية

بدأت منذ قليل أولى جلسات المناقشة الحوارية لقضاة المحاكم الدستورية على مستوى العالم، في بداية اليوم الثاني للاحتفال المحكمة الدستورية العليا باليوبيل الذهبي لها.



يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تنظم احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري الذي يصون الحقوق والحريات.



وتعقد المحكمة الدستورية العليا، احتفالا بمرور خمسين عاما علي انشاء القضاء الدستوري خلال الفترة من ١٩ أكتوبر الجاري حتى 21 من نفس الشهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك في الاحتفالية 48 محكمة دستورية عليا من قارات افريقيا واسيا واوربا وامريكا اللاتينية بوفود رفيعة المستوى، تحظى بلقاء رييس الجمهورية تعبيرا عن الأهمية البالغة للمناسبة.



ووجهت المحكمة، أكثر من 100 دعوة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا في دول العالم للمشاركة في الاحتفالية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فى مجال القضاء الدستوري، ووافق مجلس الوزراء، على أن تصدر وزارة المالية عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة.