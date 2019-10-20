رئيس المحكمة الدستورية: واجهنا مصاعب عدة خلال الفصل في قضايا الرأي العام

قال رئيس المحكمة الدستورية، المستشار سعيد مرعي، في تصريح خاص لـ "الدستور" إن المحكمة واجهت العديد من المصاعب خلال عملها في الفصل في قضايا هامة تخص الرأي العام، وأن جميع الوفود التي أتت لاحتفالية تعبر عن قيمة ومكانة المحكمة الدستورية المصرية التي تمضي بقوة في طريقها نحو الحق ملاذا وإلى الحرية عاصمة.



يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تنظم احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري الذي يصون الحقوق والحريات.



وتعقد المحكمة الدستورية العليا، احتفالا بمرور خمسين عاما علي انشاء القضاء الدستوري خلال الفترة من ١٩ أكتوبر الجاري حتى 21 من نفس الشهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك في الاحتفالية ٤٨ محكمة دستورية عليا من قارات افريقيا واسيا واوربا وامريكا اللاتينية بوفود رفيعة المستوي، تحظى بلقاء رئيس الجمهورية.



