تداول 286 شاحنة بضائع عامة و393 سيارة بموانيء البحرالأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة اليوم الأحد شهدت تداول 286 شاحنة بضائع و393 سيارة.



وذكر المركز - فى بيان له اليوم - أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة 3 سفن وهى القاهرة والحرية وبوسيدون اكسبريس.. بينما استقبل الميناء السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس.



كما شهد ميناء نويبع وصول وسفر ثلاث سفن وهى أيلة وبريدج وسينا، بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينتين Mid link وDoDo.

